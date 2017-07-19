В Одессе началось сражение за мастера международного класса (ФОТО)

18 июля в спорткомплексе Одесской юридической академии состоялось торжественное открытие XXI Международного турнира памяти Семёна Трестина.

Праздник получился быстрым, легким и зрелищным. До и после церемонии проходили предварительные бои, а стало быть, настроение витало боевое.

Гости и болельщики радушно приветствовали участников 11 стран, которые гордо и торжественно несли свои флаги. Заметим, что из 13 заявленных зарубежных государств, представители трех таки не доехали — соседи из Приднестровья и дебютанты — Шри-Ланка и Тунис. В общей сложности в турнире принимает участие 108 спортсменов.

Изюминкой праздника стала группа поддержки участников турнира. Одесская областная федерация черлидинга всегда готова вдохновить спортсменов на победу зажигательным выступлением!