В Одессе началось сражение за мастера международного класса (ФОТО)

18 июля в спорткомплексе Одесской юридической академии состоялось торжественное открытие XXI Международного турнира памяти Семёна Трестина.
Праздник получился быстрым, легким и зрелищным. До и после церемонии проходили предварительные бои, а стало быть, настроение витало боевое.
Гости и болельщики радушно приветствовали участников 11 стран, которые гордо и торжественно несли свои флаги. Заметим, что из 13 заявленных зарубежных государств, представители трех таки не доехали — соседи из Приднестровья и дебютанты — Шри-Ланка и Тунис. В общей сложности в турнире принимает участие 108 спортсменов.
С приветственным словом выступили Почетный Президент Национального университета «Одесская юридическая академия», народный депутат Украины Сергей Кивалов, который подчеркнул значимость данного турнира для имиджа Одессы и ежегодный рост его уровня, а также начальник управления физкультуры и спорта Одесского горсовета Руслан Пуздрач.
Вице-президент федерации бокса Одесской области Андрей Кисловский поздравил всех участников со стартом международного первенства и акцентировал, что для федерации бокса Одессой области этот турнир — дело чести и дань памяти нашему земляку, которая безоговорочно соблюдается уже 21 год. Также он еще раз подчеркнул, что с этого года турниру присвоен класс «А», он внесён в календарь официальных соревнований Европейской боксёрской конфедерации (EUBC), а победителям присваивается почетное звание «Мастер спорта международного класса».
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Напомним, турнир продлится до 22 июля.
Изюминкой праздника стала группа поддержки участников турнира. Одесская областная федерация черлидинга всегда готова вдохновить спортсменов на победу зажигательным выступлением!
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