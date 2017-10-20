В Одессе определяют претендентов на три Чемпионата Украины (ФОТО)

Сегодня в Одессе в СК «Олимпиец»стартовал Чемпионат области по боксу среди мужчин элиты (1999 г.р. и старше), юношей (2000-2001 г.р.) и девушек всех возрастных категорий.

Всего в первенстве принимают участие 49 спортсменов из Беляевки, Андреевки, Рени, Кремидовки и Одессы:

молодежи — 19 человек, взрослых — 15 и девушек — 15.

Эти областные соревнования для некоторых участников станут пропуском на чемпионаты Украины. В ноябре будут сражаться: молодежь в Николаеве, взрослые — во Львове, а девушки — в декабре в Надворной.

Напутствовал ребят на победу вице-президент Федерации бокса Одесской области Андрей Кисловский.

Также он наградил и первых победителей. Состязания открыли спортсмены весовой категории 64 кг — Максим Молодан (Андреевка, тренер И.Юрескул) и Георгий Задорожный («Черное море», тренер Э.Луцкер).

Зал замер в интриге с первой минуты боя, ведь оба боксера очень сильные соперники и неоднократные победители престижных соревнований. Этот красивый поединок для обоих ребят на предварительном этапе стал уже финальным. В итоге победил Максим Молодан.

Словом, чемпионат Одесской области стартовал зрелищно.