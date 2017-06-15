В Одессе пройдет 21-й боксерский турнир памяти Семена Трестина

Боксеры со всех концов света съедутся в наш город 17 июля.

Именно здесь до 23 июля продлятся боксерские поединки в рамках турнира памяти выдающегося одессита. В этом году — уже в 21-й раз. Причем, с 2017 года турниру присвоен класс «А» и он внесён в календарь официальных соревнований Европейской боксёрской конфедерации (EUBC).

Вот как проходил 20-й, юбилейный турнир Трестина в прошлом году:

Федерация бокса Одесской области приглашает представителей украинских и иностранных команд принять участие в этом грандиозном празднике бокса.

Многие боксеры, участники турнира, впоследствии становились чемпионами Олимпийских игр, мира и Европы. Этот турнир уже стал, действительно, знаковым боксерским событием каждого лета.

Приглашение на турнир — здесь

Справка

Советский боксер, мастер спорта международного класса Семен Борисович Трестин родился в Одессе в 1940

году. Выступал в полулегкой весовой категории – 57 кг.

Провёл около полусотни международных встреч, во всех одержал победу. Общее количество боев на ринге — 262 боя,

из которых всего в 14-ти не удалось выиграть, однако в нокдауне боксер не побывал ни разу.

Семен Трестин — первый и единственный из боксёров СССР, получивший «Боксёрский Оскар» на турнире лучших боксёров

Европы в Белграде (Югославия) в 1966 году.

Выдающийся боксер рано ушел из жизни: тяжелая болезнь сразила его на 54-м году жизни в Бостоне, где он прожил

свои последние годы.

В память о легенде одесского бокса в его родном городе с 1996 года при поддержке Федерации бокса Одесской области проводится ежегодный международный турнир, в котором принимают участие боксеры из разных стран.