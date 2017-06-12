В Одессе пройдет Всеукраинская бизнес-конференция

Тема мероприятия — «Эффективный владелец – успех в бизнесе».

Встреча представителей деловых кругов страны будет проходить с 30 июня по 2 июля 2017 года. В работе конференции планируют принять участие 15 спикеров и 900 участников из разных регионов Украины, которые поделятся своими знаниями и опытом для успешного внедрения инновационных идей и методик ведения предпринимательской деятельности.

В рамках бизнес-конференции также будут рассмотрены вопросы о том, как удержать и развить бизнес в сложных условиях рынка.

Ознакомиться с программой бизнес-конференции и подать заявку на участие можно на сайте: http://fcc.expert/

Конференция пройдет в ОК «Одесса» по адресу:

г. Одесса, Гагаринское плато, 5, концерт-холл «Одесса».

Контактные телефоны: (068) 800-87-47, (050) 175-72-05, (093) 368-50-50.