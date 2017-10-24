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Одесса, Украина

В Одессе стартовали бои Чемпионата Украины (ФОТО)

24.10.2017

Сегодня в Одессе стартовал Чемпионат Украины по боксу среди юниоров, посвященный памяти мастера спорта СССР Романа Песина.

На первенство прибыли 26 команд со всех регионов общей численностью 301 человек.

Одесская область представлена 21 участником, под руководством старшего тренера по юниорам Константином Берманом.

В 13 часов в СК «Олимпиец» начались предварительные поединки. Вице-президент Федерации бокса Одесской области Андрей Кисловский приветствовал гостей чемпионата и пожелал удачи участникам.

Заметим, что сегодня первым номером в соревнованиях боксировал Дмитрий Молодан (Андреевка, тренер Игорь Юрескул) и выиграл предварительный бой.
Как говорится, держим кулаки и болеем за наших ребят!

 

 

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Suhan

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