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В Одессе высадится бойцовский десант из 13 стран (ФОТО)

07.07.2017 0 78

Пока одесские боксеры и сборная команда Украины в усиленном режиме набирают форму к XXI Международному турниру класса «А» памяти мастера спорта СССР Семёна Трестина, свое участие уже подтвердили команды тринадцати зарубежных стран.

В борьбу за медали вступают Азербайджан, Молдова, Белоруссия, Афганистан, Грузия, Израиль, Казахстан, ПМР г. Бендеры, Германия, Дагестан, Индия, Шри-Ланка,Тунис.

Напомним, турнир пройдет с 17 по 23 июля в спорткомплексе национального университета «Одесская юридическая академия» (ул.Фонтанская дорога, 23).

Официальная церемония открытия состоится 18 июля в 17.00. Организатор турнира — федерация бокса Одесской области.

С 2017 года турниру присвоен класс «А» и он внесён в календарь официальных соревнований Европейской боксёрской конфедерации (EUBC).

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Suhan

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