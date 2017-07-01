В Одессе запущены постоянные морские мини-круизы

История этого судна известна многим одесситам. Ее бережный подъем из воды и отправку на реставрацию на стапельную площадку 28 причала наблюдал в прошлом году весь город.

И теперь обновленная красавица радостно летит по волнам, даря своим пассажирам не только радость от волн и морского бриза, но и возможность вкусить различные деликатесы!