В Одессе запущены постоянные морские мини-круизы

Завтра одесситы и гости города в очередной раз прокатятся по морю на винтажной яхте «Черная Жемчужина».
История этого судна известна многим одесситам. Ее бережный подъем из воды и отправку на реставрацию на стапельную площадку 28 причала наблюдал в прошлом году весь город.
И теперь обновленная красавица радостно летит по волнам, даря своим пассажирам не только радость от волн и морского бриза, но и возможность вкусить различные деликатесы!
Именно таким — вкусным и солнечным — станет очередной пикник, с угощениями от еще одной легенды Одессы — компании Green Marine. Таким же, как пилотный заплыв, прошедший в акватории 25 июня.
Гости полакомились целым арсеналом рыбных вкусностей из ассортимента магазинов компании. Это и рачки черноморские, и пивной сет (килька, мойва, салака, шпроты),тюлька с картофелем по-домашнему, луковые кольца, уха «по-рыбацки» из 5 видов рыбы, рыба жареная (в ассортименте), «рыбка ца-ца», мидии черноморские, овощная тарелка.
А еще — пиво, алкогольные напитки, соки, вода, которые в изобилии можно приобрести в баре «Черной Жемчужины».
Прогулка так понравилась гостям, что было решено проводить ее на постоянной основе. И теперь каждое воскресенье самая романтичная яхта Одессы ждет Вас — с 12.00 до 15.00. На самые романтичные путешествия этого лета!
Место отплытия — пляж Ланжерон. Телефон для желающих стать участником морского пикника от Green Marine: (048) 794 79 71
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