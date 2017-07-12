В Одесском морпорту искали взрывчатку и спасали водолазов (ФОТО)

Совместные украинско-американские учения «Си Бриз — 2017» вошли в активную фазу.

Так, на базе ВМС в Одесском морпорту участники отрабатывали операции, связанные с поиском морскими саперами взрывоопасных предметов, их идентификацией и нейтрализацией, а также оказанием помощи пострадавшим военным водолазам.

«Си Бриз-2017» — самые масштабные учения не только по количеству участников, но и единиц задействованной техники — 30 кораблей, 25 самолетов и подводная лодка.

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11 июля для участия в международных учениях «Си Бриз-2017» в Одессу прибыли два новейших американских самолета-разведчика P-8 Poseidon. Это первый визит американских разведчиков в Украину, Оба разведчика приземлились в одесском аэропорту с интервалом 25 мин.

Перед ними сел транспортный C-130J «Геркулес», который «прикрывал» посадку секретной американской техники. Он провел инспекцию аэропорта и всей полосы на предмет надежности. Только после положительного решения оба самолета-разведчика сделали то же.