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Одесса, Украина, Экономика

В понедельник Одесса станет «первопроходцем» в Украине (ВИДЕО)

05.11.2017

Одесса в очередной раз становится первопроходцем в новом проекте, на этот раз экологическом.

Речь идет о переработке полиэтиленовых пакетов для вторичного использования. Если одесский опыт «приживется», то его планируют распространить еще на 8 городов Украины.

В отделениях химчисток КИМС установят специальные контейнеры для приема полиэтиленовых пакетов, которые затем отсортируют и направят на утилизацию или переработку.

С понедельника, 6 ноября, пакеты в Одессе можно будет сдать по адресам: ул. Канатная, 55, пл. 10 Апреля, «Сады победы», ул. Люстдорфская дорога, 5, ул. Ак. Глушко 14/4 (рынок «Киевский»), ул. Ришельевская, 27, ул. Греческая, 46, ул. Гастелло, 50.

Добавим, что настоящее поле, практически покрытое полиэтиленовыми пакетами и другим мусором, возникло на ул. Полевая в Одессе, неподалёку от автодороги «Объезд г. Одесса».

Публикациюв Facebook разместила одесситка Ольга Канская.

«Настоящее экологическое бедствие!», — описала ситуацию одесситка.

 

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Suhan

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