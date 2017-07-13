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Общество, Одесса, Украина

В субботу на стадионе «Черноморец» — борьба за главный трофей (ФОТО)

13.07.2017

Одесса продолжает активную подготовку к Суперкубку Украины по футболу, в рамках которого 15 июля на арене «Черноморца» состоится решающий матч «Динамо» против «Шахтёра».

Сегодня в стенах одесского горсовета и областной администрации решали последние оргвопросы. В ходе диалога президент Украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон отметил тесный контакт с представителями одесской власти, а также хорошие условия, созданные на стадионе «Черноморец» для проведения футбольных матчей на самом высоком уровне.

Действительно, в прошлом году матч прошел на высоком организационном уровне и собрал на стадионе «Черноморец» 36000 болельщиков. Нужно «держать марку» и в этом году.

Добавим, что с сегодняшнего дня стартовал Фестиваль футбола, который будет проходить до 15 июля в нескольких промозонах города, а  также  будет передвигаться промомобиль с Суперкубком, который разыграют в субботу на стадионе «Черноморец».

ФУТБОЛЬНАЯ ОДЕССА: КТО СТАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ ФК «ЧЕРНОМОРЕЦ»?

Напомним, также , что генеральным спонсором футбольного клуба «Черноморец» на сезон 2017−2018 гг. стала известная строительная компания «Гефест».

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Suhan

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