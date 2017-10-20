В Украине хотят создать Службу финансовых расследований. Почему?

Вадим Мельник и Вячеслав Некрасов – соавторы «Концепции противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения места органа финансовых расследований в этом процессе», рассказывают о том, как вывести теневой бизнес «на чистую воду» и как с помощью всего лишь одной команды специалистов-аналитиков значительно уменьшить коррупцию в стране.

Широкие полномочия и доверие людей

— Финансовая полиция. Это словосочетание наводит страх на обывателя на Западе и совсем непонятно простому украинцу. Но между тем, идею создания такого органа у нас обсуждают не первый год – слишком уж притягательна та безотказность, с которой работает подобный механизм в развитых странах, не щадя ни миллиардеров, ни нищих, желающих поживиться за чужой счет. Впрочем, далее обсуждений процесс пока не продвинулся. Почему? И по какой причине вы, эксперты в сфере финансовых преступлений, решили всерьез взяться за теорию и практику такой реформы в правоохранительных органах?

Вадим Мельник, экс-начальник Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины (на фото):

Финансовая полиция – это не совсем корректный термин для определения полномочий органа, создание которого описывает созданный мной и Вячеславом Анатольевичем (Некрасовым, — авт.) в соавторстве с Александром Корыстиным документ – та самая Концепция противодействия экономической преступности.

Финансовая полиция в свете всех предлагаемых нами в этом документе шагов по реформированию правоохранительной системы является лишь одним из элементов. Мы же нацелены на создание полномочного органа, призванного в первую очередь обеспечить финансовую безопасность Украины.

Служба финансовых расследований (СФР), как мы ее видим, будет иметь вполне понятные полномочия, определяемые соответствующим законом, уголовно-процессуальным кодексом и другими нормами действующего законодательства.

Чтобы понять специфику этих полномочий, стоит учесть тот факт, что СФР будет заниматься любым субъектом, который посягает на государственный бюджет путем уклонения от уплаты налогов или расхищая его. В круг таких субъектов входит не только сам нарушитель, но и все участники способствующие ему в этом – госслужащие, предприниматели, правоохранители, криминалитет. Ведь главный принцип работы новой службы, который будет отличать ее от других структур, состоит не в наказании отдельных лиц, а в комплексном выявлении преступных схем, направленных как на сокрытие налогов, так и на расхищение бюджетных средств. То есть, именно системный подход к расследованию хищений позволит эффективно бороться с коррупцией – явлением, без которого существование теневой экономики попросту невозможно.

Исходя из задач, которые возлагаются на СФР, становится очевидным, что этот орган должен быть независимым, не заниматься незначительными преступлениями и находиться вне структуры и влияния сервисных и контролирующих органов коим сегодня является фискальная служба.

Вячеслав Некрасов, кандидат юридических наук, эксперт в области финансовых расследований (на фото):

Каким образом родилась наша концепция? Это было продиктовано самой ситуацией, которая сегодня сложилась в государстве. Мы видим, что в течение последних 10 лет в Украине обсуждается вопрос реформирования налоговой милиции и практически всегда в ключе полной ликвидации органа призванного обеспечивать налоговую безопасность государства. Как ни странно противники и сторонники такой позиции правы по своему. Действительно налоговую милицию в том виде в котором она существует оставлять нельзя, но главное над чем мы задумались в чем же корень проблемы. С одной стороны практически 100% субъектов предпринимательской деятельности уклоняются или избегают уплаты налогов путем минимизации базы налогообложения, с другой со стороны на бизнес осуществляется необоснованное давление и созданы такие условия, которые ему не дают работать честно. Другими словами бизнес искусственно загоняют в тень. Причиной такого положения стало фактическое «законодательное закрепления» возможности теневого ведения бизнеса, доставшаяся с советских времен система организации досудебного расследования и принятия управленческих решений, а это приводит к очень негативным последствиям, невзирая на то какой орган занимается борьбой с преступностью. Даже работающая сегодня, причем в очень урезанном виде, налоговая милиция просто не в состоянии ни принимать участие, ни тем более влиять на сложившуюся криминогенную ситуацию в экономике.

Все очень много говорят о судебной реформе, реформе правоохранительных органов. А какая же идея должна быть заложена в процесс реформирования правоохранительных органов?

Мы сформировали шесть ключевых положений, за счет которых можно решить проблему вывода бизнеса из тени, организовать эффективную борьбу с коррупцией.

Первая проблема – это, конечно же, запуск механизма детенизации экономики. Именно теневой сектор сегодня продуцирует коррупционный сегмент, который распределяется между всеми участниками криминальных схем, в том числе чиновников,которые, в свою очередь, и «прикрывают» преступные финансовые схемы, конечно же принося существенный ущерб бюджету страны.

Следующим, не менее существенным элементом, влияющим на систему борьбы с преступностью являются сложные процедуры досудебного расследования. Каждый политик, чиновник, бизнесмен да и просто гражданин должны понимать, что чем сложнее процедуры ведения какой-либо деятельности, тем выше коррупционные риски. Система досудебного расследования сложна, громоздка, противоречива, а потому и неэффективна, благодаря чему до суда у нас доходят только единичные случаи коррупции и казнокрадства. Ведь чем сложнее закон – тем больше в нем лазеек. Разработка и принятие эффективной законодательной базы, в рамках которой мы сначала аргументируем, а потом пытаемся наказать, основанной на простой модели досудебного расследования, позволит существенно повысить уровень эффективности работы всех антикоррупционных органов в государстве.

Еще один необходимый фактор – это формирование доверия к правоохранительному органу. Когда лицо имеет властные полномочия и должно принимать определенные решения, общество должно ему доверять. И те люди, которые сегодня пытаются подорвать доверие к правоохранительным структурам – не к отдельным их представителям, а именно к институтам власти в целом – они фактически рубят сук, на котором сидят.

Этим очень, кстати, грешит во все времена наша оппозиция. Независимо от того, какая в данный момент политсила является оппозиционной к правительству, первое, что она делает, — начинает подрывать авторитет власти. При этом все начисто забывают о том, что сами же, сев в желанные кресла, будут страдать от плодов собственного критиканства.

Мы же, предлагая изменить принцип расследования финансовых преступлений, тем самым получаем шанс изменить сам подход ко взаимоотношениям общества с правоохранительной системой. И в основе здесь – аналитика.

«Сектор А». Зачем аналитики в службе финансовых расследований?

— Сегодня действительно существует достаточное количество экспертных мнений – о том, что будущая служба финансовых расследований должна быть аналитической. Но как это применить на практике? Вы хотите создать в недрах службы финрасследований некую команду экспертов? Чем они будут заниматься?

Вадим Мельник:

Обучаясь у ведущих европейских специалистов, мы получили видение принципов формирования этой системы.

Ведь сегодня правоохранительные органы сконцентрированы в первую очередь на проверке лиц на причастность к преступлению – и это очень раздражает бизнес. В ответ на это раздражение законодатель пытается любым способом защитить предпринимателей от чрезмерного давления.

Мы же считаем, что очередность следственных действия нужно изменить, сосредоточившись в первую очередь не на расследовании единичных случаев совершенных преступлений конкретным субъектом хозяйствования, а на так называемом «разматывании клубка» — вычленении всех преступных финансовых схем, коррупционных связей и в итоге – конечных бенефициаров полученной выгоды.

Иными словами, наша задача – не схватить вора за руку, а сделать так, чтобы он привел нас в свой притон. Создание аналитической службы в составе СФР окажет стране неоценимую услугу.

— Финансовая полиция на Западе, где работают законы, и у нас, где за налоговые декларации с указанными вагонами налички никого не наказывают – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Вы действительно считаете, что финполиция в Украине будет именно такой, какой Вы ее задумали? И видите ли Вы реальные механизмы защиты своего детища от той же внутренней коррупции – явления, которое хоронит любую реформу в нашей стране?

Вадим Мельник:

Коррупция существует там, где есть непрозрачные и зарегулированные процедуры, двоякая трактовка нормативных документов. По ходу разработки своей концепции мы максимально стремились так выстроить систему организации работы, чтобы свести к минимуму коррупционные риски. Мы этому придаем первоочередное значение.

Вячеслав Некрасов:

Нам действительно часто задают вопрос: «Как вы намерены минимизировать угрозу возникновения внутренней коррупции в будущей службе финансовых расследований Украины?».

С помощью тех же аналитиков и применения западной модели принятия управленческих решений.



Мы предлагаем использовать в Украине хороший образец мирового опыта – так называемые «брифинги»,т.е.открытые совещания с привлечением большого количества экспертов-участников, вниманию которых аналитические подразделения и будут представлять итоги своей работы по тому или иному направлению. Такой «широкий отчет» даст возможность аналитическим подразделениям не только публично представить итоги проведенного исследования проблемы, но и дать свои рекомендации – с оценками рисков и угроз, основанными на расчетах и большом объеме наработок.

Исходя из этого, выводы аналитиков станут аргументативной базой для дальнейших управленческих решений. Попробуйте в таких условиях совершить коррупционное деяние!

Эту систему противодействия коррупционным рискам мы и пытаемся сегодня прописать в проекте Закона о Службе финансовых расследований. Кто будет вносить этот законопроект?

Покажет время. Мы знаем, что в данный момент уже существует законопроект, инициированный Министерством финансов, и в нем есть много очень важных и полезных для общего дела моментов. Есть также очень много полезных вещей, предложенных Государственной фискальной службой. Однако главным аргументом их несостоятельности, по мнению широкой экспертной аудитории, является отсутствие ответа на вопрос где и как описана аналитическая составляющая.

Но именно процедура криминального анализа, путей достижения открытости и прозрачности принятия управленческих решений по уголовному преследованию и дальнейших предпринятых СФР шагах должна быть прописанной в законе максимально четко.

Заплати – не сядешь!

— Возвращаясь к вопросу давления на бизнес. Выявляя теневые схемы, СФР будет в любом случае производить следственные действия на предприятиях, которых подозревает в сокрытии доходов и получения прибыли нечестным путем.

В то же время, буквально на прошлой неделе премьер Гройсман публично заявил, что не позволит контролирующим органам «давить на бизнес». Он даже поручил разработать законопроект, которым вводятся жесткие карательные меры по отношения к конфликтующим с предпринимателями чиновникам.

Как же в такой ситуации будет работать СФР? О каких ее широких полномочиях тут можно говорить?

Вадим Мельник:

Устаревшая система организации расследования – это не только рудимент, оставшийся нам от советской эпохи, но и механизм, который не дает нам должного эффекта. Мы говорим, что большое количество уголовных производств, которые начинаются вслед за актами проверок, после проведения досудебного расследования, затрат на это человеческого ресурса и времени — закрываются. То есть, мы тратим время на расследование, которое не приводит ни к чему.

Что касается запрета на вмешательство в деятельность бизнеса. Сегодня мы, как правило, начинаем свое расследование с акта налоговой проверки. Идем сразу к одному конкретному предприятию. Но это предприятие использует схему, которую используют также другие предприятия. А значит, проблему надо рассматривать более широко, полностью изменив модель организации работы.

Благодаря аналитическому подразделению будут выявляться комплексные схемы, которые приносят убытки государству. И мы будем четко понимать – кто задействован в схеме (перечень всех предприятий), кто «крышует» (чиновники, правоохранители и т.д.), какие между ними связи и каков полный объем украденных средств. То есть, полная картина, а не отдельные лоскуты в виде тут же рассыпающихся дел.

И только имея на руках весь комплекс аналитических исследований, мы можем идти на предприятие с проверкой.

— Какое же наказание для участников преступных финансовых схем Вы считаете наиболее действенным?

Наша задача – не посадить бизнесмена в тюрьму. Мы заинтересованы в том, чтобы он возместил убытки и заплатил налоги. Ведь очень часто предприниматель просто вынужден уходить в тень. По-другому на фоне тех, кого «крышуют» и кто демпингует, ему просто не выжить.

Да, мы будем идти на предприятия. Мы будем расследовать уголовные преступления, которые там совершаются. Но каждый, кто будет уличен, получит право признать свою ошибку, заплатить деньги в бюджет и дальше работать честно и спокойно.

Чем Служба финансовых расследований отличается от НАБУ?

— В основе работы СФР будет лежать борьба с коррупцией как неотъемлемой составляющей теневого рынка. А не много ли у нас уже антикоррупционеров? Взятками занимается, и НАБУ, и СБУ, и прокуратура. А недавно о создании так называемых «антикоррупционных отделов» при отделениях полиции заявил и председатель Общественного совета при МВД Владимир Мартыненко.

Будет ли отличаться от всего этого антикоррупционная деятельность финансовой полиции? И в каком ключе?

Вадим Мельник:

На первый взгляд может показаться, что происходит дублирование функций. Но это не так.

Борьба с коррупцией будет сводиться больше не к конкретным фактам получения неправомерной выгоды, чем и занимаются в основном перечисленные Вами органы, а к установлению наличия коррупционного сегмента в работах конкретных преступных схем. В том числе — и отдельных фактов, которые касаются обеспечения и прикрытия незаконной деятельности по уклонению от уплаты налогов или по хищению из бюджета денежных средств. Такой сегмент криминальной инфраструктуры устанавливается, документируется противоправная деятельность и решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности.

В данном случае лица, причастные к прикрытию или обеспечению работы незаконных схем, будут привлекаться к уголовной ответственности как соучастники совершения преступления, а также за получение неправомерной выгоды, если такие факты будут установлены и доказаны.

Критика должна быть конструктивной

— Есть такое изречение: если против реформы никто не протестует – значит, она не работает. Ваша инициативная группа настроена только на работу. Критики не боитесь? Вас уже начали критиковать?

Вадим Мельник:

Я уверен в правильности выбранного пути. За идеей создания Службы финансовых расследований в Украине – большое будущее. Она сработает.

А критики мы не боимся. При этом, будучи абсолютно уверенными в своей правоте, ни в коем случае не претендуем на право первенства. Мы даже хотим, чтобы нас критиковали – но конструктивно, по делу.

Мы хотим, чтобы с нами сотрудничали. И обращаемся ко всем: пожалуйста, возьмите наши наработки, мы готовы работать вместе.

Вячеслав Некрасов:

Мы уже встречались со многими политическими силами, которым предлагали именно этот проект. Мы действительно готовы сотрудничать, но избегая всяческих попыток использовать нашу идею для популяризации каких-то политических брендов или иных не слишком честных манипуляций.

Нам некуда ехать из этой страны. И мы понимаем, что есть люди, которые готовы использовать определенные схемы, чтобы быть к чему-то причастными. Потому что предложенный нами проект фактически и есть реальной реформой. Реформой – в системе организации деятельности правоохранительных органов. Реформой – в системе принятия управленческих решений.

Безусловно, будет критика. Но это будут больше просто оскорбления, чем желание вести конструктивный диалог. А мы рассчитываем на здоровые силы в обществе и власти, которые понимают, насколько важна реализация предлагаемой нами идеи – для будущего всей страны.

Нужно говорить с людьми

— Какими будут следующие шаги по реализации Вашей концепции? Заинтересованы ли Вы в привлечении общественности к своему проекту и каким образом Ваши единомышленники могут примкнуть к Вашей инициативной группе?

Вячеслав Некрасов:

Те, кто не ведет дискуссию с простыми гражданами, с общественными организациями и гражданами движениями, поступают неправильно. Людям нужно объяснять – что такое Служба финансовых расследований и какой будет реальная польза от ее деятельности.

Поэтому мы используем любые площадки – для того, чтобы вести диалог с обществом и обосновывать свою позицию. Мы выступаем на научно-практических конференциях, встречаемся на больших совещаниях с политиками, экспертами и представителями общественных организаций. Мы говорим с бизнесменами – объясняя, в чем философия этой деятельности и как это будет полезно для них. Мы пытаемся разъяснять это простым людям – привлекаем их к этому процессу. Мы делаем все возможное, чтобы украинцы поверили: в этой стране все можно изменить к лучшему.

И мы уверены, что именно предлагаемая нами модель – самая прогрессивная. Убедиться в этом можно, увидев, как это уже работает в развитых странах мира, насколько она эффективна и как довольны люди.

Следующие шаги, которые мы намерены предпринять, — это отработка целого комплекса методологий по стратегическому, тактическому и операционному анализу, системе оценки рисков и принятия управленческих решений. Потому что все это должно быть формализовано в виде нормативных документов.

Кроме того, мы параллельно работаем над созданием так называемых тренинговых центров. Для этого мы активно привлекаем западных экспертов, с помощью которых получаем бесценный опыт работы в новом для нас направлении. Так, мы работаем сегодня вместе с Консультативной миссией Совета Европы – для того, чтобы она также помогла нам в этом процессе.

Нам нужно будет устанавливать определенные программные продукты, и мы уже ведем об этом переговоры – несмотря на отсутствие большой финансовой поддержки своей деятельности.

Но мы уверены, что эта работа с каждым днем будет привлекать все больше и больше единомышленников. А значит, концепция создания в Украине службы финансовых расследований будет реализована. И мы получим качественно иную модель взаимодействия власти, бизнеса и общества, направленную на кардинальное улучшение экономической ситуации в стране.

Беседу вела Елена Жура

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