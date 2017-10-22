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Одесса, Украина, Экономика

В Южном строят крупнейший зерновой терминал (ФОТО)

22.10.2017

Компания М.В. Карго строит в порту Южный современный зерновой терминал мощностью 5 млн тонн в год. Это – один из самых больших инвестиционных проектов, реализуемых в Украине за последние годы.

Новый терминал – совместный проект М.В. Карго с крупнейшей американской корпорацией Cargill (США), сообщают в пресс-службе. Общая стоимость проекта составит $150 млн. В строительстве участвуют ЕБРР и МФК – общая сумма кредита от этих организаций составит $74 млн.

В рамках проекта производят дноуглубительные работы, в результате которых глубина у причала будет 16 метров. Это значит, что новый терминал будет одним из самых глубоководных на Черном море. Такая глубина позволит обрабатывать суда дедвейтом 100 тыс. тонн.

Новый терминал сможет обеспечивать более 10% экспорта украинских зерновых в год. Работа терминала будет приносить государству как минимум 600 млн гривен в год. На терминале будет создано более 500 рабочих мест. Отчисления в  государственный и местные бюджеты планируются ежегодно более 600 млн гривен, а также 8 млн долл. портовых сборов.

Запуск терминала запланирован на март 2018 года.

Успешная реализация проекта такого уровня наверняка станет хорошим сигналом и для других крупных инвесторов, рассматривающих возможности работы в Украине.

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Elena

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