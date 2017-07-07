Военные сборы под Одессой: чем кормят армию? (ФОТО)

У пользователей соцсетей появилась хорошая возможность воочую лицезреть «закулисную» жизнь армии.

В частности, много разных кривотолков ходит вокруг пресловутой солдатской кухни: как кормят солдат, чем кормят?

На военные сборы резервистов в учебный полигон «Черноморский» отправился программный директор «Impact Hub Odessa» Александр Славский, который поделился не только боевыми буднями, но и меню.

Причем, по его признанию, он приходил и спрашивал у всех подряд начальников про салат, масло, качество еды. После — фотографировал и громко говорил, что потом сличит с заявленным меню в публичной статье.

«Еда менялась с течением времени: после половины срока на завтрак стали давать масло и сыр всегда, начал появляться хоть формальный но салат. Да и сотрудницы столовой стали ходить в передничках, в столовой завёлся дежурный офицер который следил за столовой.

Я верю, что солдаты заслуживают на качественную еду. Армия — гордость и защита нашего государства, моя лично.

И если они находятся в условиях, которые затрудняют обсуждение таких вопросов (подчинение приказам). То значит я спрашивал, могу себе позволить.

Отстаивайте свои права во всех условиях. Если вы даже не спрашиваете про соблюдение ваших прав, то на них точно наплюют. До какого предела вы готовы терпеть?

А еще у нас были поставки питьевой воды, каждый день работала баня, нас выпускали в магазин. Хоть изначально это было не так: об этом мы спрашивали тоже, каждый день», — поделился впечатлением Александр Славский и резюмировал, что еда в существующих условиях, действительно в целом, не худшая…





