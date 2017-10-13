Вокруг «Черноморца»: главный «по морякам» опроверг слухи

Разговоры, которые с лихвой тиражировались в СМИ на этой неделе, якобы, главный тренер «моряков» собирается разорвать контракт с клубом, сам Олег Дулуб назвал беспочвенными слухами.

Под руководством тренера из Беларуси, Олега Дулуба, «Черноморец» продолжает активно готовиться к очередному матчу чемпионата, который «морякам» предстоит провести в воскресенье, 15 октября, против «Динамо».

ОЛЕГ ДУЛУБ — НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ЧЕРНОМОРЦА» (ВИДЕО)

КАК БЕЛОРУСЫ СЛЕДЯТ ЗА ДУЛУБОМ В «ЧЕРНОМОРЦЕ» (ВИДЕО)

Напомним, Олег Дулуб возглавляет «Черноморец» с начала сентября нынешнего года. Под его руководством одесситы провели 4 матча, набрав в них 5 очков, в том числе сыграв вничью на своем поле против Шахтера (0:0) в 9-м туре УПЛ.