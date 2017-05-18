Вокруг пенсии: одесситы готовятся к новшествам

Одесситам напоминают, что в случае, если граждане достигли пенсионного возраста, однако не обладают достаточным рабочим стажем для получения пенсионных выплат, они могут оформить с Пенсионным фондом страховой договор и заплатить за «недостачу».

За каждый недостающий месяц — по 420 гривен. Расчет будет производиться с момента обращения в социальное учреждение.

Вчера Кабмин одобрил законопроект о пенсионной реформе, которая согласно Меморандуму между Украиной и МВФ предусматривает, что для создания стабильной основы системы пенсионного обеспечения Верховная Рада должна была до конца апреля текущего года принять комплексную пенсионную реформу, вступающую в силу с 1 января 2018 года.

Теперь пенсия по возрасту в 60 лет будет назначаться при наличии стажа в 25 лет и более. В 63 года пенсия по возрасту, как для мужчин, так и для женщин, будет назначаться при наличии стажа продолжительностью от 15 до 25 лет. Подобную схему в правительстве называют справедливой, которая позволит повышать пенсии.

В Украине был запущен САЙТ с наиболее полной информацией относительно правительственных инициатив, а также всеми необходимыми разъяснениями относительно этапов внедрения реформы.

Согласно меморандуму, пенсионная реформа должна иметь такие характеристики: новый набор вариантов выхода на пенсию с более широким, чем существующий диапазоном пенсионного возраста, что предполагает значительную возможность выбора в зависимости от общего трудового стажа, а также с пенсионными выплатами, которые поощряют граждан к продолжению трудовой деятельности и более позднему выходу на пенсию; экономия расходов в размере не менее 3% ВВП в долгосрочной перспективе (по сравнению с уровнем расходов в 2016 году), в том числе за счет увеличения эффективного трудового стажа для выхода на пенсию; гарантии того, что украинцы будут получать пенсии, которые являются соотносительными с уплаченными ими взносами и адекватными в реальном измерении.