За финансирование террористов арестован ликеро-водочный завод

По решению одесского суда наложен арест на ликеро-водочный завод, расположенный в селе Малодолинское. Завод принадлежит россиянину Валерию Романову, который проживает в Магадане.

Владельца завода подозревают в финансировании непризнанной ДНР. По информации Службы безопасности Украины предприниматель планировал вложить свою прибыль в предприятия на территории Донбасса.

Отметим, площадь завода ООО «Романов» – 2 га. Есть информация, что Валерий Романов хочет продать свое предприятие за 4 млн. долларов США, чтобы инвестировать полученные средства в бизнес в ДНР. Ликеро-водочный завод «Романов» был создан в 2001 году. Семь лет назад он был объявлен банкротом.