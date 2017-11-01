Захват военной части в Одессе: капитан был пьян

Об этом сегодня на брифинге заявил военный прокурор Анатолий Матиос.

После попытки захвата военной части в Одессе 29 октября задержаны исполняющий обязанности начальника части, а также часовой, который во время дежурства не выполнил свои обязанности и не применил оружие.

«Вчера был задержан временно исполняющий обязанности начальника части, который ничего не сделал, чтобы противодействовать этим лицам. Предъявлено подозрение относительно невыполнения обязанностей», — отметил прокурор.

Кроме того, задержан дежурный военнослужащий, который не предпринял никаких действий.

«Часовой пришел без оружия, делал действия, которые стыдят украинскую армию. Часовой должен был предупредить «стой назад», а затем применить оружие. Он должен был стрелять на поражение… На месте был капитан военной части, который был пьян, ему грозит админарест — 10 суток гауптвахты», — подчеркнул Матиос.

Оба задержанных доставлены в районный суд Одессы, где им выберут меру пресечения. Санкция статьи для часового предусматривает до пяти лет лишения свободы, для командира — до семи лет лишения свободы.По словам Матиоса, одесский прокурор должен проверить законность решения о застройке объекта рядом с военной частью.

Тем временем, Командование Воздушных сил Вооруженных сил считает правильными и законными действия исполняющего обязанности командира воинской части, задержанного прокуратурой по подозрению в нереагирование на захват территории аэродрома «Школьный» в Одессе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования.

«По факту захвата части территории воинской части А3571 (военного городка № 10) военной прокуратурой возбуждено производство в отношении временно исполняющего обязанности командира воинской части А3571, который добросовестно исполнял служебные обязанности и дал указание по недопущению на территорию военной части неизвестных лиц, которые совершали противоправные действия», — отметили в сообщении.

В то же время военным руководством поданы в военную прокуратуру Южного региона все необходимые документы для возбуждения производства в отношении представителей коммерческих структур, относительно осуществления ими противоправных действий по захвату части территории указанной воинской части.Несмотря на решения, которые были достигнуты во время совещания в Одесской областной государственной администрации, демонтаж возведенного представителями торгово-развлекательного центра Citi Center забора не осуществлен. По этому поводу военным руководством подготовлен и подан в суд иск о совершении противоправных действий со стороны коммерческой структуры.

ЗАХВАТ АЭРОДРОМА «ШКОЛЬНЫЙ»: СТРОИТЕЛЕЙ ПРИНЯЛИ ЗА РЕЙДЕРОВ

Напомним, 29 октября, около 8:45 в Одессе неизвестные в балаклавах, их было около 40 человек, совершили попытку рейдерского захвата части территории военного объекта, который является сегодня собственностью Министерства обороны Украины.