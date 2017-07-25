Жителей Одесской области будут «бить рублем»

Штраф за незаконное уничтожение зайца — в два раза больше, чем за убийство лебедя.

Сегодня, 25 июля, в «Официальном вестнике Украины» опубликован совместный приказ Минагрополитики и Минприроды о введении новых штрафов за браконьерство. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики. Штрафы за браконьерство в среднем увеличились в 4 раза по всем видам животных.

Теперь браконьер должен заплатить не только штраф, но и компенсировать средства, которые необходимо вложить пользователю охотничьих угодий на воспроизведение уничтоженных браконьером животных.

Согласно новой системе штрафов, убийство лося (охоту на которого в Украине запретили на 25 лет) потянет за собой выплату 80 тыс. грн (вместо 20 тыс. грн, как было ранее), оленя европейского — 60 тыс. грн (было 15 тыс. грн), оленя пятнистого — 50 тыс. грн, лани — 40 тыс. грн (было 10 тыс. грн), косули и муфлона — 32 тыс. грн (было 8 тыс. грн).

Увеличены также суммы возмещения за незаконное добывание или уничтожение пушных и птиц. В частности, за бобра — 10 тыс. грн (было 2600 грн) зайца-русака — 8 тыс. грн (было 500 грн); сурка, куницу — 6 тыс. грн (было 1500 грн); лебедя — 4 тыс. грн (было 1 тыс. грн); пеганки, гусей, кекликов, куропаток серых, фазанов — 2 тыс. грн (было 500 грн).

Кроме того, увеличены в 5-10 раз таксы за уничтожение или повреждение гнезд, нор, бобровых плотин, других жилищ животных.

Как сообщала Деловая Одесса, на территории области, в водоемах приграничных контролируемых районов, обнаружили около двух километров браконьерских сетей. В ходе их выборки из воды достали 7 дельфинов-азовок, которые погибли, запутавшись в сетях в результате циничных действий браконьеров, и две живые рыбы — осетр и севрюга, занесенных в Красную книгу Украины.