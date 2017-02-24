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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

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 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-24, 10:35
Утро в Одессе началось с трагедии

Сегодня, 24 февраля, около 5 часов утра в Одессе произошло трагическое ДТП. 

Инцидент произошел на улице Черноморского казачества, 141.  Известно, что водитель автомобиля «Daewoo» не справился с управлением и въехал в столб.

По словам патрульных, водитель от удара скончался на месте.

На месте происшествия работали полицейские и медики. В разбитом легковом автомобиле, превратившемся в груду металлолома, кроме водителя больше не было людей.

Ведется следствие, причины случившегося станут известны позже.


В Одессе "Daewoo" смяло в лепешку от удара о столб: водитель погиб на месте 


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