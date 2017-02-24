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2017-02-24, 10:35
Утро в Одессе началось с трагедии
Сегодня, 24 февраля, около 5 часов утра в Одессе произошло трагическое ДТП.
Инцидент произошел на улице Черноморского казачества, 141. Известно, что водитель автомобиля «Daewoo» не справился с управлением и въехал в столб.
На месте происшествия работали полицейские и медики. В разбитом легковом автомобиле, превратившемся в груду металлолома, кроме водителя больше не было людей.
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