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Общество, Одесса

Впервые в мире: в Одессе выстроится живая цепь читающих людей (ВИДЕО)

27.06.2017 0 60

А днем ранее, к очередной годовщине со дня рождения великого писателя, в Одессе пройдет уникальный флешмоб, в ходе которого сотни, а то и тысячи людей одновременно прочтут отрывки из произведений своих любимых одесских писателей.

Люди, выстроившись в цепочку от Литературного музея (Ланжероновская, 2) до памятника Исааку Бабелю (Ришельевская, 18), будут читать выбранные ими тексты на десятках разных языков.

То есть, каждый выберет небольшой отрывок и будет читать его в течение 15-20 минут на любом доступном ему языке. На литературный праздник в Одессе ожидается приезд многих известных писателей и журналистов.

Уже сейчас известно, что 12 июля «Одессу будут читать» на украинском, русском, молдавском, армянском, японском, английском, немецком, китайском, французском, грузинском, эстонском, латышском, литовском, греческом и других языках.

Причем будут звучать отрывки из произведений не только авторов прошлого века, но и одесских писателей–современников.

Акция будет записана на видео не только на наземные камеры, но и с воздуха при помощи дронов, и, таким образом, весь мир узнает об этом уникальном литературном флешмобе.

Участие в акции строго добровольное. Для того, чтобы принять в ней участие, сообщите организаторам о Вашем желании, выбранном произведении и языке, на котором Вы хотите читать свое любимое одесское произведение.

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Suhan

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