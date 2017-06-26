От парусной регаты до авиашоу: Одесса примет крупный фестиваль (ФОТО)

19-20 августа в Одессе на 8-ми спортивных локациях состоится Всеукраинский спортивный фестиваль «SEANERGY The Global SportExpo 2017».

Мероприятие будет включать: более 300 участников спортивной индустрии, парусную регату частных яхт, авиашоу, 5 больших соревнований, соревнования для детей в возрасте от 1 года и старше, наибольшее количество чемпионов мира и олимпийских чемпионов, необычные призы (сет в теннис с политиком, сет в пинпонг с народным депутатом, сет в баскетбол с послом другой страны, игра с чемпионом мира и т.д.).

Фестиваль пройдет при поддержке Одесского областного совета и Национального Олимпийского комитета Украины.





