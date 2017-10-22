«Черноморец» против «Стали»: поединок закончился вничью

Сегодня одесский «Черноморец» в гостях встречался с последней командой турнирной таблицы Премьер-лиги — каменской «Сталью». Соперники так и не смогли выявить победителя — счет 1:1.

Встреча аутсайдеров Премьер-лиги получилась вполне боевой и увлекательной. С первых минут подопечные Костова принялись играть первым номером, делая ставку на короткий и средний пас, высокий прессинг. «Моряки», напротив, сосредоточились на оборонительных действиях, стараясь проводить разящие контратаки.

Футболистов обеих команд нельзя упрекнуть в отсутствии самоотдачи, однако уровень мастерства оставляет желать лучшего. Игроки теряли мяч в простых ситуациях, а также принимали поспешные решения при завершении атак.

В первой половине второго тайма «Сталь» и «Черноморец» обменялись голами. Сначала Алассан со своей половины поля выдал лонгболл на Хобленко, который сблизился с вратарём и выкатил мяч на свободного Васина. Форварду оставалось лишь подставить ногу, чтобы переправить «круглого» в пустые ворота. А спустя 10 минут Третьяков «привёз» пенальти, придержав в своей штрафной Кузыка. Эдгар Малакян нанёс мощный и точный выстрел в правый нижний угол.

У «сталеваров» было больше моментов, чтобы вырвать победу (к примеру, удар Эдгара Малакяна приняла на себя штанга одесских ворот), однако поединок так и закончился вничью — 1:1.