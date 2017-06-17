В старом доме Одессы рухнул потолок

Потолок подъезда столетнего жилого дома по Большой Арнаутской улице обвалился. Чудом никто из жильцов не пострадал.

Инцидент произошел по улице Большой Арнаутской в доме №99. Это бывший доходный дом Кориман 1913 года постройки, вершина творчества архитектора Гольцвурма и наиболее богато декорированное среди подобных зданий своей эпохи.

Жильцы дома опасаются, что обломки стекла, которые зависли в воздухе, могут упасть кому-то на голову. По поводу аварийного состояния дома его жители неоднократно обращались в ЖКС и другие инстанции.

По иронии судьбы, коммунальщики должны были приступить к ремонту потолка на следующей неделе.