«95 Квартал» в Одессе успел на открытие нового объекта (ФОТО)

В Одессе торжественно открыли новую автостанцию на Старосенный площади , оборудованную для людей с инвалидностью.

Кроме пандусов, здесь сделали специальные кассы и туалеты для людей с особыми потребностями. В торжественной церемонии открытия приняли участие представители областной и городской власти.

Это первая новая автостанция за последние 20 лет, которую открывают в Одессе. Она отвечает всем европейским стандартам. Платформы разделены на три зоны. Первая — городские маршруты, вторая — областные, третья — межрегиональные.

В ближайшее время помещения комплекса оборудуют для слабовидящих: справочную информацию нанесут шрифтом Брайля и сделают специальные тактильные дорожки.

Одними из первых посетителей автостанции стали звездные гости из студии «95 Квартал».