Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

«Влипли» в Одесской области: как полицейские из-за девушек лишились служебного авто (ФОТО)
Осторожно, красный «Шевроле»: почему в Одессе воспрещен вход в парк? (ВИДЕО)
АТО и Одесса: раненые бойцы нуждаются в помощи (ФОТО, ВИДЕО)
Месяц спустя: есть ли толк от новой услуги в Одесской области?
За что депутаты передали отдельное спасибо «Побережью Одессы»? (ФОТО)
Вернуть историю: под покровом ночи в Одессе очищали брусчатку от асфальта (ФОТО)
Будем с урожаем: как дела у одесских аграриев? (ФОТО)
Одесским «морякам» представили новых тренеров (ФОТО)
В Одессе сразятся молодые предприниматели (ВИДЕО)
Политика и религия объединяются против Марша Равенства в Одессе?
Общество, Одесса, Политика

АТО и Одесса: раненые бойцы нуждаются в помощи (ФОТО, ВИДЕО)

10.08.2017

У каждого — свой летний сезон в Одессе: одни приезжают отдохнуть на пляже,  а кто-то борется за жизнь в госпитале.

Сегодня вновь прибыл борт, который переправил в наш город 14 раненых бойцов из зоны АТО,  четверо — тяжелые.

Желающим помочь средствами на лекарства можно отправлять переводы на карту ПриватБанка 5168 7553 6686 5380 Танцюра А.В.( волонтер Военного госпиталя )
Для перечислений из-за рубежа:
Western Union or Money Gram
Tantsyura Andriy
Odessa, Ukraine
65000

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах