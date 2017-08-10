АТО и Одесса: раненые бойцы нуждаются в помощи (ФОТО, ВИДЕО)

У каждого — свой летний сезон в Одессе: одни приезжают отдохнуть на пляже, а кто-то борется за жизнь в госпитале.
Сегодня вновь прибыл борт, который переправил в наш город 14 раненых бойцов из зоны АТО, четверо — тяжелые.
Желающим помочь средствами на лекарства можно отправлять переводы на карту ПриватБанка 5168 7553 6686 5380 Танцюра А.В.( волонтер Военного госпиталя )
Для перечислений из-за рубежа:
Western Union or Money Gram
Tantsyura Andriy
Odessa, Ukraine
65000
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