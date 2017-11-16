Авария дня: спутник Одессы остался без тепла и воды (ВИДЕО)

Сегодня в городе-спутнике Одессы Южном, где проживают около 30 тысяч человек, произошла аварийная остановка водонапорной станции и котельной.

Причина — резкий перепад напряжения.

Бригада ремонтников Коминтерновского РЭС пытается устранить последствия прорыва кабелю. Надеются, что воду начнут подавать вечером 16 ноября.

На устранение аварии на котельной может понадобиться несколько дней.

Решается вопрос о работе в ближайшие дни детсадов и школ.

В ряде жилых домов случился прорыв труб. Местные жители, кто как может, пытаются спасать свои квартиры от затопления. Водой заливает парадные домов.