Автомобиль в Одессе разгромил цветочный магазин (ФОТО)

Одесская полиция разыскивает водителя автомобиля «Волга», который сегодня утром на полной скорости «вломился» в павильон, где торгуют цветами.

Инцидент произошел на поселке Таирово и, судя по всему, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

С места происшествия виновник испуганно скрылся, сообщает Одесский паблик.

Словом, в субботу утром «заехал» за цветами…