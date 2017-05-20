Автомобиль в Одессе разгромил цветочный магазин (ФОТО)
20.05.2017 0 187
Одесская полиция разыскивает водителя автомобиля «Волга», который сегодня утром на полной скорости «вломился» в павильон, где торгуют цветами.
Инцидент произошел на поселке Таирово и, судя по всему, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
С места происшествия виновник испуганно скрылся, сообщает Одесский паблик.
Словом, в субботу утром «заехал» за цветами…
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