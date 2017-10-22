Брачный бизнес по-одесски

Почти 60 студентов иностранных студентов Одесского национального медуниверситета после окончания вуза переженились в течение одного-двух месяцев на пенсионерках из Одесской области с целью получения украинского гражданства.

Об этом сообщила начальник управления миграционной службы в Одесской области Елена Погребняк.

«Причем молодые парни женились на женщинах из сел области, которые родились еще в 1954 году! Браки, естественно, фиктивны. Мы обратились в правоохранительные органы. Оказалось, что браки оформлялись быстро и срочно, хотя тогда еще Минюст такую услугу не предоставлял. Оказалось, что в женской консультации выдавали справки о беременности этим женщинам 1950-х годов рождения! Я, собственно говоря, не против, но возникает вопрос, как это возможно? Даже при нашем хорошем уровне медицины«, — отметила Е.Погребняк.

По ее словам, афера не удалась, несмотря на то, что в Украине не предусмотрена ответственность за фиктивные браки.

«Законодатель за такие аферы никого не наказывает. В любой другой стране, регистрируя такой брак, и видя, что женщина 60 лет в положении, этим бы заинтересовались. У нас этот брак зарегистрировали, документы пришли к нам. Когда мы собрали, например, одновременно на выдачу по 10 человек, то видим, что жены «мужей» не различают. Пришлось через правоохранителей оформлять всем отказ«, — сказала чиновник.

Она добавила, что после введения безвизового режима с Европой паспорт гражданина Украины стал более популярным. Получив его, жители Ближнего Востока и СНГ могут рассчитывать на трудоустройство в более благополучные страны.

«Если ты женился на гражданке Украины, ты имеешь право получить вид на жительство, а через два года – гражданство. Получаешь паспорт и уже смело едешь в Европу. Сейчас мамы-одиночки вписывают к своим детям отцами эмигрантов. Казалось бы, ничего такого, но тут есть риск того, что ребенок может стать объектом торговли людьми«, — заявила Е.Погребняк.