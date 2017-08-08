Бренды в Одессу везут ящиками: таможня изъяла более 50 тысяч «люксов»

Одесская таможня ГФС в пределах компетенции оказывает содействие защите прав интеллектуальной собственности, поскольку подделки известных брендов вышли за пределы проблем отдельно взятых компаний.

«За январь-июль текущего года благодаря Одесской таможне ГФС на отечественный рынок не попало более, чем 50 тысяч единиц контрафактной продукции. В частности, около 13 200 мотокос, почти 3 100 женских сумок с изображением знаков для товаров и услуг «Gucci» и «Chanel» и около 34 450 пар кроссовок, которые являются похожими по степени смешивания с торговыми марками «NIKE», «Adidas», «NewBalance», «Puma» и «REEBOK»», — рассказал начальник Одесской таможни ГФС Александр Власов.

По словам руководителя таможни, согласно Таможенному кодексу Украины таможня может приостановить таможенное оформление товаров с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности, о чем безотлагательно должна сообщить правообладателю. Именно правообладатель подтверждает контрафактность и оригинальность товара, а также принимает решение относительно дальнейшего распоряжения выявленным товаром.

«Результативность работы определяется не количеством приостановлений, а фактическим изъятием контрафактной продукции. В этом направлении показатели Одесской таможни одни из наилучших в ГФС», — отметил Александр Власов.

Он сообщил, что на данный момент есть решения суда о конфискации контрафактных 13 198 мотокос, которые были маркированы знаками всемирно известной компании STIHL. Суд также постановил уплату штрафа в размере 1 тысячи необлагаемых минимумов в соответствии со статьей 476 Таможенного кодекса Украины.

Начальник таможни также рассказал об интересном случае, который случился во время экспорта в США одним из украинских предприятий продовольственных товаров известного украинского бренда. Правообладатель признал товар оригинальным, но разрешения на его экспорт не предоставил из-за того, что продолжительная транспортировка отрицательно обозначилась бы на качестве товара и репутации торговой марки. Как выяснилось, продукция назначалась исключительно для внутреннего рынка, имея незначительный срок пригодности и соответствующую упаковку», — рассказал начальник таможни.

Александр Власов убежден, что содействуя защите прав интеллектуальной собственности, Одесская таможня ГФС создает условия для полноправного членства Украины на мировом рынке интеллектуальной собственности. Это положительно влияет на ведение бизнеса правообладателями, обеспечивает пополнение госбюджета и предотвращает потенциальную опасность от контрафактных товаров.