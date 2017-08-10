Будем с урожаем: как дела у одесских аграриев? (ФОТО)

Одесская область по праву занимает одно из первых мест среди аграрных регионов Украины.

Например, по объемам посевных площадей наш регион занимает второе место в стране.

Уже собран урожай с площади 720,2 тыс. га, что составляет 99,2% от прогноза.

Намолочено 2819,8 тыс.тонн зерна. В целом урожайность зерновых составляет 39,2 ц / га. На 99,6% площадей обмолочено 39,5 ц / га озимого ячменя. С 99,1% площадей собрано 25,6 ц / га гороха. Озимая пшеница собрана на 99,2% площадей. Урожайность составляет 41,0 ц / га. Ярового ячменя собрано 31,7 ц / га с 98,7% площадей. Урожай яровой пшеницы составляет 28,4 ц / га с 90,5% площадей. На 93,3% площадей собрано овес, урожайность составляет 26,1 ц / га. Озимый рапс собран 23,2 ц / га на 99,8% площадей. Яровой рапс собран на всей площади, его урожайность 15,0 ц / га.

«Работать наши аграрии умеют, я в этом убежден. Примерно треть областного бюджета формирует именно аграрное производство. Я уверен, что благодаря слаженной и упорной работы наших фермеров Одесская и в 2017 году продемонстрирует хорошие показатели по сбору зерновых», — подчеркнул председатель областного совета Анатолий Урбанский.

Сейчас самая высокая урожайность зерновых культур в Саратском районе — 49,7 ц / га, в Татарбунарском — 47,6 ц / га, в Белгород-Днестровском — 46,5 ц / га.

В сельхозпредприятиях этих районов собрали более 200 тыс. тонн ранних зерновых.

В Арцизском, Березовском, Беляевском, Великомихайловском, Болградском, Ивановском, Измаильском, Лиманском, Раздельнянском, Татарбунарском и Ширяевском районах собрано более 100 тыс. тонн зерна. Хозяйства 14 районов завершили уборочные работы.

Следующий этап — сбор поздних культур — подсолнечника и кукурузы. Он начнется с сентября.

В частности, в Арцизском районе в фермерском хозяйстве «АФ Бургуджи» сбор урожая подсолнечника планируется начать с 15 августа. Данной культуры здесь засеяно 2000 гектаров. Аграрии планируют задействовать 6 единиц техники — 2 комбайна «Dominator» и 4 комбайны «Claas Lexion».

«В этом году осадки были неравномерными, а жара стояла неимоверная. Но, несмотря на это, мы планируем собрать урожай на уровне 2016 года. Это около 3 тонн подсолнечника с гектара », — отметил депутат Одесского областного совета Паращенко Сергей.

Уборочные дела фермеры Арцизского района планируют закончить до начала сентября.