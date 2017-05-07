Что творится на одесской Пересыпи? (ФОТО)

В Одессе усилилась борьба со стихийной торговлей и приведением района Пересыпских мостов в «человеческий» вид.

Так, в начале мая по ул. Черноморского казачества и Газового переулка демонтировали более 10 объектов.

Совместными усилиями управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей и предпринимателей, ведущих торговую деятельность в фасадных помещениях, восстанавливают тротуарное покрытие, кладут плитку, обещают сохранить и благоустроить зеленые зоны.

Также продолжается капремонт транспортной развязки в районе Пересыпи: по ул. Балковской частично уложены новые трамвайные пути и продолжается укладка путей со стороны сп. Маринеско, по ул. Приморской ведется перекладка инженерных сетей.

В конечном итоге планируется, что данный район будет выглядеть следующим образом. Очень хочется верить…