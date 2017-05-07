Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

В Одессе не прошли игры с тоталитарной символикой (ФОТО, ВИДЕО)
Италия-Одесса: завершен международный розыск (ФОТО,ВИДЕО)
Что творится на одесской Пересыпи? (ФОТО)
Теперь и в Одессе: что нужно знать о биткоин-банкомате?
Воскресные баталии в центре Одессы (ФОТО, ВИДЕО)
Под Одесской мэрией митинговали агностики и атеисты (ВИДЕО)
Субботний марш: центр Одессы погрузился в веселый абсурд (ФОТО)
На эшафот: под Одессой «казнили» Ленина в кепке (ФОТО)
Субботний взрыв в Одессе (ВИДЕО)
Глеб Милютин сообщил о детенизации одесской экономики
Одесса

Что творится на одесской Пересыпи? (ФОТО)

07.05.2017 0 616

В Одессе усилилась борьба со стихийной торговлей и приведением района Пересыпских мостов в «человеческий» вид.

Так, в начале мая по ул. Черноморского казачества и Газового переулка демонтировали более 10 объектов.

Совместными усилиями управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей и предпринимателей, ведущих торговую деятельность в фасадных помещениях, восстанавливают тротуарное покрытие, кладут плитку, обещают сохранить и благоустроить зеленые зоны.

 

Также продолжается капремонт транспортной развязки в районе Пересыпи: по ул. Балковской частично уложены новые трамвайные пути и продолжается укладка путей со стороны сп. Маринеско, по ул. Приморской ведется перекладка инженерных сетей.

В конечном итоге планируется, что данный район будет выглядеть следующим образом. Очень хочется верить…

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах