Дело Клименко: спецоперация коснулась и Одессы

Сегодня, 24 мая, в 15 областях Украины, включая Одессу прошли обыски в рамках расследования так называемого «дела Клименко».

Таким образом, ГПУ закончила расследовать дело экс-министра налогов и сборов Александра Клименко, который подозревается в возмещении НДС на счета контролируемых им предприятий на сумму в 3 миллиарда гривен. Около 500 военных прокуроров проводили обыски и происходило одномоментное задержания ряда лиц.

Некоторыми подробностями поделился советник главы Одесской полиции Руслан Форостяк:

«Сегодня состоялась самая масштабная (не помню аналогов в современной истории Украины) спецоперация. Одновременно 454 обыска, в 15 областях страны (в том числе Одесса), задействовано более 1700 полицейских, задержанные лица доставляются спец. авиатранспортом в Киев».

В числе задержанных за причастность к организации работы так называемых налоговых площадок — экс-начальник Государственной налоговой инспекции в Приморском районе Одессы Ольга Фролова (Василенко).

Также из Одессы в «схеме Клименко» принимал участие еще один бывший руководитель налоговой в Приморском районе города Игорь Шуба. Ему уже объявили о подозрении. Шуба возглавлял ведомство до Евромайдана, после – стал заместителем главы ГП «Администрация морских портов Украины».