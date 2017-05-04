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Одесса, Политика

Депортация из Одессы: как опознали известную провокаторшу (ВИДЕО)

04.05.2017 0 521

Общественная организация «Оберег» опубликовала видео задержания в Одессе на мероприятиях 2 мая известной провокаторши Ангелины Крамчаниновой (Визий).

Причем, на бдительность общественных активистов не повлиял даже парик, которым она пыталась замаскировать свою внешность. «Русский мир» опознали на месте.

Одессу Крамчанинова посещает строго за деньги в дни массовых мероприятий для провокаций, после которых возвращается домой в Приднестровье.

Активисты ее задержали и быстренько депортировали.

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Suhan

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