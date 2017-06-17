Депутаты хотят прекратить незаконную добычу песка на Куяльнике

Депутаты обязали правоохранителей принять меры к «добытчикам» на Куяльнике.

В ходе сегодняшней сессии депутаты областного совета проголосовали за внесение изменений в решение об утверждении региональной Программы сохранения и восстановления водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана на 2012-2018 годы.

Дмитрий Чапир — депутат из фракции «Доверяй делам» — внес предложение дополнить Программу пунктом о прекращении незаконной добычи песка и песчано-галечной смеси на лимане.

Исполнителями решения депутат предложил назначить Главное управление национальной полиции в Одесской области, областную прокуратуру и областное управление СБУ. За проект с учетом поправки проголосовали 62 депутата.

В ходе обсуждения на сессии отметили недостаточное финансирование программы. Из областного бюджета пока что выделен один миллион, при потребности на 2017 год 135 млн. 700 тыс.