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Общество, Одесса

Депутаты хотят прекратить незаконную добычу песка на Куяльнике

17.06.2017 0 50

Депутаты обязали правоохранителей принять меры к «добытчикам» на Куяльнике.

В ходе сегодняшней сессии депутаты областного совета проголосовали за внесение изменений в решение об утверждении региональной Программы сохранения и восстановления водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана на 2012-2018 годы.

Дмитрий Чапир — депутат из фракции «Доверяй делам» — внес предложение дополнить Программу пунктом о прекращении незаконной добычи песка и песчано-галечной смеси на лимане.

Исполнителями решения депутат предложил назначить Главное управление национальной полиции в Одесской области, областную прокуратуру и областное управление СБУ.  За проект с учетом поправки проголосовали 62 депутата.

В ходе обсуждения на сессии отметили недостаточное финансирование программы. Из областного бюджета пока что выделен один миллион, при потребности на 2017 год 135 млн. 700 тыс.

Одновременная игра: за что голосуют на сессиях областного и городского советов?

 

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Elena

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