Дискредитация Одесской таможни: руководство подает в суд

«Грязная информационная кампания относительно дискредитации руководства Одесской таможни ГФС –это реакция на меры по детенизации», — заявил начальник Одесской таможни ГФС Александр Власов во время своей пресс-конференции.

Он также сообщил, что Одесской таможней ГФС на протяжении января-июня 2017 года обеспечено перечисление в госбюджет свыше 10 млрд. 640 млн.грн. таможенных платежей.

Это на 4 миллиарда 600 млн.грн. или почти вдвое больше чем за 6 месяцев 2016 года.

При этом в рамках «таможенного эксперимента» на строительство дорог Одесской области за І полугодие 2017 года перечислен 1 млрд. 530 млн.грн. Тогда, как в 2016 году перечисления составили всего 368,5 млн.грн., а в 2015 году через невыполнение индикативных показателей перечислений не было вообще.

На базе Одесской таможни активно реализуется пилотный проект относительно создания автомобильного Хаба, аналогов которого в Украине нет. Проект осуществляется под патронатом и.о. Главы ГФС Мирослава Продана и Главы Одесской ОГА Максима Степанова.

По словам Александра Власова, автомобильный ХАБ — это возможность максимум за 2 суток выехать с территории порта на растаможенном автомобиле с номерами государственной регистрации любого региона Украины.

Такое упрощение станет возможным благодаря электронной очереди и слаженным действиям 8-ми разных служб. Это также минимизирует коррупционные риски и существенно ускорит таможенные формальности.

Начальник таможни указал, что главной задачей руководства таможни есть максимальная детенизация путем создания таких условий, когда «белому» бизнесу будет работать экономически удобно, а теневому — невозможно.

«Всего за 2 месяца мы вывели из «тени» такие товары, как «игрушки», «ткани», «сумки» и «обувь». В частности, «игрушки» впервые в истории таможни вошли в основные бюджетоформирующие товары!

В июне, по отношению к маю, их объемы возросли втрое и составили почти 1 475 тонн, а взысканные в госбюджет таможенные платежи выросли вдвое.

Аналогичная ситуация с обувью и тканью.

«Сумма перечислений в госбюджет равняется соответственно 102 млн.грн. и свыше 50 млн.грн.», — сообщил начальник Одесской таможни ГФС.

Целиком, очевидно, что это не нравится тем, кто годами растамаживал игрушки как пластилин, а обувь — как стельки и подошвы.

Мероприятия руководства таможни по детенизации таможенных формальностей вызывают противостояние фиктивных фирм и так называемых таможенных площадок, которые годами работали в Одесской таможне.

Тех, кто обкрадывал государственный бюджет, кто вывозил во внутренние таможни грузы, чтобы оформлять их под видом других товаров, занижая вес, количество и стоимость.

«Работать по-белому они не хотели, а договориться с руководством таможни не смогли. Именно поэтому начали грязную информационную кампанию, которая направлена на дискредитацию руководства таможни.

Сегодня я официально заявляю, что принял решение направить иск в суд о защите чести и достоинства. Я доведу публично, что все обвинения в мой адрес и относительно Антона Борисенко не соответствуют действительности», — уверил Александр Власов и призвал журналистов следить за судебным процессом.