Днем в Одессе было много дыма (ФОТО,ВИДЕО)

Сегодня днем в Одессе случился масштабный пожар в Водопроводном переулке.

Горел один из цехов на территории предприятия «ОдессаКондитер».

В 13:22 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит одноэтажное здание угроза распространения огня на соседние двухэтажные складские помещения.

В 13:46 пожар локализован и в 14:33 ликвидирован на площади 500 м.кв. К тушению пожара привлекалось 10 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава.