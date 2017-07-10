Дорога на Одессу: китайцы спешат на помощь

Стало известно, что проектом реконструкции дороги М-14/Е-58 Одесса — Николаев — Херсон займется китайская компания CRBC (China Road and Bridge Corporation) , с которой «Укравтодор» подписал меморандум о сотрудничестве.

Проект реконструкции дороги предусматривает ее расширение до 4 полос и создание объезда города Николаева, общая протяженность дороги составит около 200 км.

Реконструированная дорога М-1 /Е-58 сообщает крупнейшие порты Украины — Одессу, Николаев, Херсон, на долю которых приходится до 80% всех грузов страны… Как рассчитывают в «Укравтодоре», строительство этой дороги может стимулировать рост ВВП Украины на 1,5-2%.

Дорога М-14/Е-58 также соединит три крупные областные центра, что позволит более 2,5 млн граждан этих городов и населенных пунктов, находящихся вдоль дороги, сократить время проезда, в частности, по дороге Николаев — Херсон до 30 минут в каждой поездке Одесса — Николаев до 1 часа 10 минут.

После завершения этого этапа возможно подписание соглашения о предоставлении кредита для реализации этого проекта одним из государственных банков КНР и привлечения для выполнения работ ведущих компаний мира, специализирующихся на строительстве дорог.