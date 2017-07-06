Есть работа: одесская фискальная служба объявила набор на вакантные должности

Одесситам предлагают поступить на государственную службу.
С перечнем вакантных должностей можно ознакомиться в подразделе «Вакансии» раздела «Работа с персоналом» субсайт территориальных органов ГФС в Одесской области (od.sfs.gov.ua) по ссылке http://od.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/robota-z-personalom/vakansii/.
Вступление на государственную службу осуществляется путем назначения гражданина Украины на должность государственной службы по результатам конкурса.
Также информируем, что по вопросам трудоустройства можно обращаться в управление по работе с персоналом Главного управления ГФС в Одесской области за телефонами 300-223 или 300-224.
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