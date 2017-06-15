Фестиваль органной музыки в Одессе

В конце мая стартовал VII Международный фестиваль органной музыки им. Теофила Рихтера «Органное лето». Действие происходит в Кафедральном Соборе Св. Павла (Кирха) и продлиться до 2 июля.

Имя выдающегося органиста Теофила Рихтера (отца гениального пианиста Святослава Рихтера) фестиваль носит уже 2 года — музыкант блистал в стенах Кирхи и внес огромный вклад в историю и развитие музыкальной Одессы.

Организаторы посвятили фестиваль этого года 500-летию Реформации, которая принесла за собой современную идею свободы и интеграции.

Идея фестиваля не нова — прежде всего это популяризация органной музыки и привлечение лучших исполнителей из разных стран мира. От предыдущих фестивалей «Органное лето-2017» отличается еще более насыщенной программой и новыми именитыми исполнителями.

Тут можно будет услышать музыку в исполнении Петера Дикке (орган, Германия), Ежи Кукля (орган, Польша), Бернара Струбера (орган, Франция), Леонида Попова (кларнет, Одесса), Иоганна Труммера (орган, Австрия) и др.