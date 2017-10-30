Глава одесского КИУ заявил о подкупе избирателей на выборах глав ОТГ

Анатолий Бойко, руководитель одесского отделения «Комитета избирателей Украины» представил результаты анализа хода выборов глав объединенных территориальных общин, которые прошли вчера в Одесской области.

По словам Бойко, нынешние выборы выдались более горячими, нежели прошлогодние. В ходе кампании общественникам удалось зафиксировать целый ряд нарушений избирательного процесса. Основные связаны с задержкой открытия избирательных участков, путаницей в списках и подкупом избирателей. Анонимные сигналы о таких фактах, утверждает Бойко, поступали в КИУ не только в ходе предвыборной кампании, но и в день голосования. Причем, исходя из собранных данных, подкупом грешили как самовыдвиженцы, так и представители всех задействованных в выборах политсил.

Впрочем, ни одного официального факта обнародовано так и не будет — сами заявители отказывались писать заявления в правоохранительные органы.

По информации КИУ, активней всего вчера голосовали в Маяках (64% от общего количества избирателей). Чуть отстали члены Куяльницкой ОТГ — 62% и Лиманской — 61%. Впрочем, сам Бойко не спешит радоваться по этому поводу, будучи уверенным, что в данных населенных пунктах имел место масшатбный подкуп.

«Правоохранительные органы либо некомпетентны, либо сознательно не желают бороться с подкупом. Это сельские населенные пункты, там невозможно такое утаить. Они занимают пассивную позицию в этом вопросе», — убежден общественник.

В данный момент подсчет голосов на выборах глав ОТГ завершается, в некоторых населенных пунктах есть спорные моменты. Однако серьезных противостояний кандидатов и их групп поддержки пока не зафиксировано.