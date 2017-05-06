Глеб Милютин сообщил о детенизации одесской экономики

Представителей одесского бизнеса поблагодарили за добросовестную уплату налогов в бюджеты всех уровней.

Так, с начала года фискальной службой в Сводный бюджет направлено 5,4 млрд.гривен налогов.

По словам и.о. начальника Главного управления ГФС в Одесской области Глеба Милютина, это на 1,2 млрд.грн. или 30 % больше чем за январь-апрель прошлого года.

В общий фонд Государственного бюджета поступило 2,3 млрд.грн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились почти на полмиллиарда гривен.

Наибольший удельный вес в структуре поступлений в Государственный бюджет занимает налог на добавленную стоимость.

За первые четыре месяца текущего года в бюджет мобилизовано более 1 млрд.грн. налога на добавленную стоимость, это на 267 млн.грн. больше чем за январь-апрель прошлого года.

Также, с начала года положительная динамика увеличения поступлений в Государственный бюджет наблюдается по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц, военному сбору и акцизному налогу.

«Такие результаты по наполнению бюджета достигнуты за счет повышения качества обслуживания налогоплательщиков и мероприятиям фискальной службы, направленных на детенизацию экономики», — подчеркнул Глеб Милютин.