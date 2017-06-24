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Одесса

Год спустя: как одесские пятерняшки отметили первый день рождения (ФОТО)

24.06.2017 0 485

Сегодня, 24 июня, исполнился ровно год с того момента, как в Одесском областном родильном доме у одесситки Оксаны Кобелецкой родились пятерняшки.

Свой первый день рождения — «виновники» эксклюзивных родов — Александра, Дарья, Давид, Влад и Денис отпраздновали в «Зелёном» театре, где сегодня с 10 до 13 часов проходил фестиваль близнецов.

Заметим, участников было немало — и детей, и взрослых, которые как две капли воды похожи друг на друга. Но знаменитое семейство, конечно же, оказалось в центре внимания.

Напомним, ранее во время своего визита в Одессу, президент Петр Порошенко посетил уникальную семью Оксаны Кобелецкой и Сергея Семенова.

Причем, не с пустыми руками, а с ценным подарком — минивэном «Peugeot Expert Tepee». «Уверен, большой автомобиль семейного типа — именно то, что так нужно многодетной семье!» — поделился тогда президент.

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Suhan

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