Гоняем по Одессе: как патрульные сбили женщину (ФОТО)

Сегодня в центре Одессы почти на час образовалась пробка, вызванная несчастным случаем: автомобиль патрульной полиции сбил женщину-пешехода.

ДТП произошло на углу улиц Пушкинской и Жуковского. Женщина получила серьезные травмы.

В полиции говорят, что, якобы, автомобиль спешил к месту сопровождения колонны автобусов с детьми и двигался с включенными спецсигналами.

На месте происшествия ведется следствие.