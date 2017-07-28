Гоняем по Одессе: как патрульные сбили женщину (ФОТО)

Сегодня в центре Одессы почти на час образовалась пробка, вызванная несчастным случаем: автомобиль патрульной полиции сбил женщину-пешехода.
ДТП произошло на углу улиц Пушкинской и Жуковского. Женщина получила серьезные травмы.
В полиции говорят, что, якобы, автомобиль спешил к месту сопровождения колонны автобусов с детьми и двигался с включенными спецсигналами.
На месте происшествия ведется следствие.
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