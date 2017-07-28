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Одесса, Происшествия

Гоняем по Одессе: как патрульные сбили женщину (ФОТО)

28.07.2017

Сегодня в центре Одессы почти на час образовалась пробка, вызванная несчастным случаем: автомобиль патрульной полиции сбил женщину-пешехода.

ДТП произошло на углу улиц Пушкинской и Жуковского. Женщина получила серьезные травмы.

В полиции говорят, что, якобы, автомобиль спешил к месту сопровождения колонны автобусов с детьми и двигался с включенными спецсигналами.

На месте происшествия ведется следствие.

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Suhan

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