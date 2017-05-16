Именитые исполнители спешат в Одессу на международный фестиваль

С 21 мая по 7 июля Кафедральный собор св. Павла распахнет свои двери для гостей VII Международного фестиваля органной музыки им. Теофила Рихтера «Органное лето».

Имя выдающегося органиста Теофила Рихтера (отца гениального пианиста Святослава Рихтера) фестиваль носит уже два года — музыкант блистал в стенах Кирхи и внес огромный вклад в историю и развитие музыкальной Одессы. На этот раз фестиваль особенный и посвящен 500-летию Реформации, что принесла за собой современную идею свободы и интеграции, важный культурный и духовный подъем.

Инициатором Реформации был реформатор образования, языка и музыки, христианский богослов, переводчик Библии на немецкий язык Мартин Лютер. Известно, что он внедрял музыку в храмы.

Одесситам и гостям города предоставляется уникальная возможность услышать этот удивительной мощи инструмент в здании кафедрального собора Св. Павла. Именно здесь установлен один из самых лучших инструментов в Украине и единственный фирмы Steinmeyer/«Штайнмейер» (Германия) на постсоветском пространстве. Его характеристики: 2674 трубы, 28 регистров, 2 свободные комбинации, 2 мануала, педаль. Орган весит несколько тонн, его подарили одесской Кирхе церковь Святого Креста в Нюрнберге. Играть на нем почитают за честь ведущие органисты со всего мира.

От предыдущих «Органное лето-2017» отличается более насыщенной программой и новыми именитыми исполнителями. Так, к примеру, впервые на фестивале выступит Петер Дике (орган, Германия ). Также выступят Ежи Кукля (орган, Польша), Бернар Струбер (орган, Франция), Анна Стрезева (орган, Молдова), Леонид Попов (кларнет, Одесса), Иоганн Труммер (орган, Австрия). А откроют музыкальную феерию заслуженная артистка Украины Наталья Дытюк (сопрано, Львов) и организатор органных вечеров, бессменная одесская органистка Вероника Струк.

Итак, гурманы музыкального вкуса и те, кто готов приобщиться к грандиозному событию этого лета, могут уже планировать даты – 21 и 28 мая, 4, 11, 18 и 25 июня, 7 июля. Начало концертов – в 18.00, со звоном колоколов собора.