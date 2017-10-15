Как черноморские активисты воскресной ночью ловили вандала (ФОТО)

Сегодня ночью в Черноморске активисты «обезвредили» мужчину, который неоднократно заливал отработанным маслом и черной краской Герб Украины.
До вчерашнего дня ему удавалось уйти безнаказанно.
Историю поимки «сепара» поведал в фейсбуке Геннадий Дашко и опубликовал фото:
«Мы несколько раз организовывали ночные дежурства. И даже один раз поймали его, но он вырвался и убежал.
Имеет очень хорошую физподготовку.
Он конечно рассчитывал, что мы будем праздновать день Защитника Украины и хотел нам его испортить.
Но мы это предвидели и на дежурство вышло более 10 человек.
В 23.50 к Гербу подошёл человек с кульком и перчатками на руках. Он осмотрел все темные углы и припаркованные автомобили. Проявляя осторожность.
Достал бутылку с жидкостью, и тут заметил нашего человека. Сразу предпринял попытку убежать. Но был пойман и передан в полицию. Также оповещены сотрудники СБУ.
До приезда полиции, мы успели пообщаться с ним. Он был неразговорчивый. Но имя не назвал, хотя мы его очень убедительно просили:))
Нам не удалось узнать его фамилию. Полиция боится за его жизнь и личные данные не разглашает.
Мы написали заявление и дали необходимые показания.
К сожалению полиция не имеет право задерживать более, чем на три часа. Поэтому его отпустили.
Со своей стороны, будем контролировать процесс и требовать максимального наказания.
Только публичность поможет не спустить на тормозах данное дело.
Прошу Репост».
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