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Одесса, Экономика

Как сегодня Одесская область бюджета лишилась (ФОТО, ВИДЕО)

05.07.2017 0 90

Сегодня,  по решению Одесского административного суда, наша область осталась без бюджета — 2017.

«Вместе мы можем многое! Бюджет области отменён судом! Суд признал не законным решение всех депутатов и поддержал всего 3-х обычных граждан!», — написал в фейсбуке общественник Владимир Гавриш.

По иску общественного активиста Дмитрия Кондратьева, который указал на ряд нарушений при утверждении областного бюджета, сегодня суд вынес свой вердикт. Ответчиком в деле выступает Одесский областной совет, третье лицо — Одесская областная госадминистрация. Ответчик настаивает на том, что отмена бюджета создаст большие проблемы для функционирования всех бюджетных учреждений региона.

Тем не менее суд счёл аргументы истца более весомыми и постановил отменить решение об утверждении бюджета. В этом случае регион будет жить по старой версии бюджета, принятой ещё в декабре 2016-го года.

В Одесском облсовете намерены подать в скором времени апелляцию на решение Одесского админсуда и судьи, которым был отменен бюджет области на 2017 год. Оспорить вердикт можно в течение 10 дней.

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Suhan

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