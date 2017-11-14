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Общество, Одесса

Как в Одессе общественники Горсад отстаивают (ФОТО, ВИДЕО)

14.11.2017

Сегодня в Одессе общественники устроили акцию протеста против вырубки и застройки зеленой зоны в центре Приморского района- Летнем театре, расположенном в Горсаду.

Активисты побывали Департаменте экологии и развития рекреационных зон, где им заявили, что ответственность за снос растений несет частник.

Сначала митинг проходил под стенами «Центра экологических проблем и инициатив», а в это же время, в здании КП проходило заседание членов комиссии, которые обговаривали застройку Городского сада. Затем попытались попасть в Летний театр. Их не пустили.

На месте наблюдалось немалое количество правоохранителей.

 

Ранее активист ОО «зеленый лист» Владислав Балинский опубликовал документ, согласно которому 109 деревьев в Одесском городском саду подлежат уничтожению.

В декабре прошлого года депутаты Одесского горсовета передали территорию Летнего театра в аренду частной фирме «Солинг». Такое решение было принято на сессии муниципального собрания. Срок аренды — 15 лет. Участок (площадью в 0,3916 гектара) передаётся для эксплуатации и обслуживания торгово–развлекательного центра.

Видео: Сергей Стерненко

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Suhan

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