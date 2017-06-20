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Общество, Одесса

Контрабанда на миллион (видео)

20.06.2017 0 92

Около 55 тыс. пачек табачных изделий на общую сумму порядка 1 млн. грн. обнаружены в ходе совместной операции, проведенной украинскими силовиками в Одесской области. Сигареты молдавского и белорусского производства.

Как сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы, речь идет о «мероприятиях по противодействию незаконному перемещению подакцизных товаров через государственную границу Украины». В частности, в Одессе следственно-оперативные действия проводились на складах «одной из логистических компаний». При обыске здесь нашли 90 ящиков с сигаретами молдавского и белорусского производства.

Отметим, в операции принимали участие офицеры оперативного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, сотрудники ГФС, отдела «К» СБУ и Управления защиты экономики ДЗЭ НПУ в Одесской области. Ранее в помещении логистической компании в г. Кодыма (Одесская обл.) – правоохранители обнаружили 12 ящиков с табачными изделиями.

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Elena

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