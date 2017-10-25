Корейцы нацелены на Черноморский порт

Корейская корпорация Posco Daewoo рассматривает возможность строительства зернового терминала в Черноморском порту.

Делегация компании посетила порт с официальным визитом.

«Особый интерес у корейской стороны вызвала возможность развития второго терминала с использованием причалов №7, 8, 9. Представители компании Posco Daewoo Corporation заинтересованы в сотрудничестве и рассматривают эту территорию как перспективную площадь для строительства комплекса по перевалке зерновых грузов и продуктов их переработки«, — сообщили в Администрации морских портов Украины (АМПУ).

В порту отмечают, что программа его развития предусматривает создание новых мощностей на 2-м терминале. На сегодняшний день Мининфраструктуры ведет поиск потенциального инвестора.

Posco Daewoo — ведущая компания Южной Кореи в сфере торговли зерном, углем, сырьевыми ресурсами, металлопродукцией и химическим сырьем и удобрениями.

Для справки: в апреле 2017 г. президент Posco Daewoo Corporation во время встречи с премьер-министром Украины выразил заинтересованность предприятия в инвестировании в зерновой портовый терминал и открытии полноценного подразделения компании в Украине.