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Одесса, Экономика

Корпоративная жизнь одесситов: визитки сочли дополнительным благом

11.11.2017

Признак корпоративной принадлежности и способ для профессиональной коммуникации одесситам может «влететь в копейку».

Речь идет о привычных визитках . Подобная идентификация вашей личности считается дополнительным благом.

Поводом  очередного «налогового прикола» послужило недавнее заявление ГФС в Тернопольской области.

Согласно инструкции, дополнительные блага — это средства, материальные или нематериальные ценности, услуги, другие виды дохода, которые выплачиваются (предоставляются) плательщику налога налоговым агентом, если такой доход не является заработной платой и не связан с исполнением обязанностей трудового найма, или не является вознаграждением по гражданско-правовым договорам (соглашениям), заключенным с таким налогоплательщиком (кроме случаев, прямо предусмотренных нормами НКУ) (п. п. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

 

Статьей 1. Закона Украины «О рекламе», который определяет основы рекламной деятельности в Украине и регулирует отношения, возникающие в процессе производства, распространения и потребления рекламы, определено, что реклама — это информация о лице или товаре, распространенная в любой форме и в любой способом и предназначенная сформировать или поддержать осведомленность потребителей рекламы и их интерес относительно таких лица или товара.

Если дополнительные блага предоставляются в неденежной форме, сумма налога объекта налогообложения исчисляется по правилам, определенным п. 164.5 ст. 164 НКУ.

Учитывая изложенное, визитные карточки, изготовленные для работников, на которых указаны, в частности, логотип, реквизиты предприятия и личные данные конкретного работника, является дополнительным благом, полученным налогоплательщиком от работодателя и их стоимость включается в общий налогооблагаемый месячного дохода, с которого удерживается налог по ставке, установленной п. 167.1 ст. 167 НКУ (18 процентов).

Можно только догадываться, что из корпоративной жизни станет следующим в категории «дополнительные блага»: вода, чай или кофе?

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Suhan

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